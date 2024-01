Viral: el reto visual que te dirá si te tomas todo a la defensiva

Dependiendo que imagen veas primero, es cuán pacifico/a sos a la hora de afrontar las situaciones de tu vida.

Los retos visuales están de moda y suponen uno de los entretenimientos con más éxito en las redes sociales, por eso suelen hacerse virales con facilidad. Estos permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad.

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más complejas de la vida cotidiana.

En este caso, el reto visual que te mostramos busca que sepas si sos una persona tranquila o que se toma todo a la defensiva. Para eso deberás ver unos segundos la imagen que te dejamos a continuación y apuntar qué es lo que ves primero

Qué significa lo primero que has visto

A continuación, te mostramos las respuestas de tu personalidad según lo primero que hayas visto.

Si viste la paloma:

Ver la paloma afirma que soles medir tus palabras, intentando no decir términos agresivos, y pensando antes de hablar. Además, sos alguien capaz de que arreglar las cosas por las buenas siempre es la mejor opción.

Si viste la hoja:

Ver esta silueta tiene como finalidad mostrarte que la inseguridad en ocasiones puede hacer que saques un lado de tu personalidad que quizás no conocías. A la mínima sientes un miedo incontrolable de que la gente te haga daño y a veces no sabes distinguir cuándo una situación no está siendo extrema.