Paro bancario de 24 horas: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

El temido paro bancario que se avecinaba para el próximo viernes ha sido cancelado por la intervención del Gobierno, que ha dictado la conciliación obligatoria. Esta medida pone fin a la amenaza de un cese de actividades en los bancos Santander, Galicia y Supervielle, en un momento crítico previo a las elecciones presidenciales y en medio de fuertes fluctuaciones en el mercado cambiario.

La decisión de la Bancaria respondía a una serie de reclamos que incluyen el cierre de sucursales por parte de estos bancos, la constante disminución de personal, incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo y prácticas desleales en las negociaciones laborales. La situación ha llegado al punto de que el sindicato ha presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo en busca de soluciones.

La noticia fue confirmada por la Asociación Bancaria a través de un comunicado, en el que se destacó que el viernes al mediodía se llevará a cabo una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo con el propósito de iniciar conversaciones con los bancos involucrados.

El paro, que había sido anunciado por el consejo directivo del sindicato el miércoles, habría paralizado las actividades en las tres instituciones crediticias durante tres días, considerando el fin de semana. La Asociación Bancaria explicó su posición ante el anuncio de la huelga: “Hemos estado planteando a los responsables de Santander, Galicia y Supervielle que no están cumpliendo una serie de normas laborales, al mismo tiempo que no están abordando las demandas laborales, que no son un capricho gremial, sino una necesidad para brindar un servicio completo a los clientes”.

Esta movida de La Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, se interpretaba como un apoyo virtual al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en su lucha por controlar la subida del dólar ilegal en las últimas semanas.

Esta no es la primera vez que La Bancaria se encuentra en el centro de la polémica. Hace una semana, el sindicato emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de Javier Milei, donde lo acusó de promover “terrorismo electoral” y desestabilización financiera. El gremio bancario se mostró firme en su postura y aseguró que las palabras del candidato presidencial de La Libertad Avanza no han logrado generar una corrida bancaria significativa.

