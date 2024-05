Los farmacéuticos lograron una suba salarial alucinante: $1,2 millones de piso

Los trabajadores del sector farmacéutico celebran un acuerdo salarial significativo tras intensas negociaciones. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) ha anunciado un aumento en el piso salarial que superará los $1,2 millones a partir de abril, marcando un hito en las condiciones laborales de la actividad.

Según lo establecido en la paritaria trimestral, los aumentos serán progresivos y mensuales, alcanzando un piso salarial de $1.275.000 en abril, $1.400.000 en mayo y $1.550.000 en junio de 2024. Este incremento impacta específicamente en los trabajadores incluidos en convenios colectivos firmados en años anteriores, marcando un avance significativo en la mejora de sus condiciones laborales.

Marcelo Peretta, líder del gremio, aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno por lo que considera una oportunidad perdida en materia de reforma laboral genuina. En sus declaraciones, Peretta lamenta la falta de medidas que simplifiquen la registración laboral, modernicen los convenios colectivos y reduzcan la carga impositiva para los trabajadores.

En particular, el sindicalista cuestiona la reciente media sanción de la Ley Bases, argumentando que no generará empleo y que algunas de sus disposiciones podrían propiciar el fraude laboral. No obstante, Peretta anuncia la decisión del sector de no adherirse al paro de 24 horas convocado por la CGT para el próximo jueves, enfatizando su compromiso de seguir buscando una verdadera modernización del trabajo a través del diálogo con los legisladores y otras instancias pertinentes.