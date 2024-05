Cambio de discurso: ya no se habla de Portezuelo, ahora se dice “fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial”

Luego de que Alfredo Cornejo anunciara ante la Asamblea Legislativa que destinará los fondos de Portezuelo del Viento (1.023 millones de dólares) a otras obras, hubo un cambio en la dialéctica y desde hoy en el Gobierno ya no hablan de la megaobra que iba a ser un “antes y un después” en Mendoza.

Desde hoy se habla de “fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial”, que no son ni más ni menos que esos 1.023 millones de dólares que el Gobierno Nacional le tuvo que pagar a Mendoza para resarcirla por el perjuicio que la ley de promoción industrial en provincias vecinas (y de la que quedamos al margen) produjo.

El acuerdo era claro: esos fondos se destinarían a construir un viejo anhelo que era muy caro de cumplir. Pero tras el laudo presidencial de Alberto Fernández, que hizo lugar al reclamo de La Pampa para un nuevo estudio de impacto ambiental de la presa sobre el río Grande, en Malargüe; el gobernador decidió mover esos fondos (aún faltan poco más de 23 millones) y destinarlos a otras obras.

Para ello firmó una adenda con el Gobierno Nacional que deberá ser ratificada por la Legislatura. Y desde el sur, los intendentes Celso Jaque de Malargüe y Omar Félix de San Rafael expresaron su malestar.

Este lunes Cornejo fue a Malargüe y desde allí aseguró que está buscando invertir en proyectos que tengan “rentabilidad privada y generen repago, por lo que se seguirán explorando otras opciones”. Es más, afirmó que busca trabajar en conjunto con el sector privado y el intendente Celso Jaque, en proyectos de desarrollo que sean viables y rentables.

Alfredo Cornejo y Celso Jaque.

Asimismo, recordó que “la obra se cayó porque el ex presidente Alberto Fernández laudó contra Mendoza e impidió avanzar, dándole la razón a La Pampa en el Coirco”. “Portezuelo del Viento, como proyecto, no está cancelado”, disparó el Gobernador y aseguró que puede hacerse, pero no con estos fondos, como estaba previsto con anterioridad. Además, sumó a El Baqueano como proyecto que está listo para licitar.

Asimismo, el mandatario señaló que tanto los actores privados como públicos interesados en la obra sabían que no se podía hacer Portezuelo en estos momentos. “La única novedad y la única sorpresa que no se comunicó, y la verdad que pido disculpas, es la firma de la adenda, nada más que eso”, aseguró el mandatario provincial.

En la oportunidad, Cornejo también recordó que el Gobierno Provincial cuenta con casi el total del dinero de la obra, porque se inició un juicio por los perjuicios que le ocasionó a Mendoza la Promoción Industrial en la década del ‘90. “Este juicio no lo inició la Cámara de San Rafael, sino el gobierno de Arturo Lafalla en el ‘98, que era de otro signo político distinto al mío”, aseguró el mandatario y recordó que también fracasaron los dos amparos de San Rafael, tanto el del 2010 como el del 2014.