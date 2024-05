Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional

Diego Schwartzman fue número ocho del mundo en 2020, dejando claro su lugar como el más destacado entre los argentinos de su generación. Desde 2023 transitaba su peor momento dentro de la cancha.

Luego de algunas sospechas, finalmente comunicó su inesperada decisión a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Allí recordó su larga etapa en el circuito con imágenes desde que era un niño hasta la actualidad.

La noticia es que el Peque cumplirá con el calendario 2024 como estaba estipulado y el adiós definitivo será en 2025 con un partido en Argentina, posiblemente, en febrero cuando se disputa el ATP 250 de Buenos Aires.

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, comienza el comunicado del tenista, que agregó “que este 2024 sea teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”.

Pelotita, ¿qué puedo decirte para cerrar…? Me hiciste correr demasiado, reír, llorar, viajar y conocer. Me diste mucho y es hora de pasar a otra etapa. Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha. El Peque, finalizó.

Los mejores logros del Peque Schwartzman en el tenis profesional

4 títulos de ATP.

10 veces subcampeón de un torneo ATP.

Número 8 del mundo en 2020.

Finalista de un Masters 1000.

5 veces subcampeón de torneos ATP de dobles.

8 títulos de Challenger.

10 veces subcampeón de torneos de Challenger.

13 victorias frente a top ten.