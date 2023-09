Video: Cornejo estalló contra Cristina en la sesión y le pidió que de la cara

Durante la sesión del jueves, el senador nacional y gobernador electo, Alfredo Cornejo, cargó duramente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El primero de los temas que ocupó fue la sesión fue el pliego, que incluyó el de Ana María Figueroa, la ex jueza de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia que la Corte Suprema de Justicia, que definió que se debía jubilar el pasado 9 de agosto cuando cumplió los 75 años de edad. La magistrada estaba a cargo de causas como Hotesur y Los Sauces.

El legislador se mostró muy molesto con la ex presidenta y la acusó de no dar la cara por no estar en ese momento presidiendo la sesión.

Una de las que se mostró enojadas con el senador fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

“Cristina, tenés que estar acá dando la cara porque esto es una tozudez tuya. Cristina terminá de someter a los argentinos a tus problemas, somete a las instituciones a esta discusión absurda. Los argumentos que se escuchan dan la idea de que no tienen ninguna intención que nos entendamos”, señaló Cornejo.

“En estos dos años en el Senado me he preguntado si vale la pena dar argumentos técnicos, porque no se escuchan y no se quieren escuchar“, añadió.