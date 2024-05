Fernández Sagasti respondió a la imputación por maniobras fraudulentas: “Soy senadora y no fui parte del Ejecutivo”

Ante la imputación por malversación de fondos en el marco del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti emitió un contundente descargo para defender su inocencia y desvincularse de las presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Alberto Fernández.

En un video compartido en sus redes sociales, Fernández Sagasti expresó su sorpresa al enterarse de la imputación a través de los medios de comunicación, destacando que como senadora no formó parte del Ejecutivo y, por lo tanto, no tuvo responsabilidad directa en la gestión de los fondos cuestionados. Con un tono irónico, calificó la situación como un “papelón” y criticó al fiscal Stornelli por no haber investigado adecuadamente el organigrama del gobierno.

Que este papelón de la justicia no nos desvíe de lo importante.



👇🏼 pic.twitter.com/tE6Nk0yk7A — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 4, 2024

Desde su despacho en Mendoza y con la bandera argentina como telón de fondo, la senadora rechazó las acusaciones y sugirió que la imputación podría estar relacionada con la próxima discusión en el Senado sobre la Ley Bases. Aunque mantuvo la serenidad, sus palabras estuvieron cargadas de ironía al señalar las presuntas deficiencias en el accionar judicial y la falta de rigurosidad en la investigación.

Fernández Sagasti, sin embargo, afirmó estar dispuesta a colaborar con la Justicia y defendió su integridad frente a las acusaciones. La denuncia surgió a raíz de una auditoría realizada por el Gobierno nacional, que detectó irregularidades en el manejo de los fondos destinados al FISU. La respuesta de la senadora refleja el clima de tensión política y judicial en el que se encuentra inmerso el debate sobre la transparencia en la administración del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.