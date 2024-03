Un nuevo jugador entró a Gran Hermano, hubo fulminante y pedido de abandono

En la gala de este martes, además de conocerse a la nueva líder de la semana, que se definió entre Zoe y Paloma, dándole inmunidad y la posibilidad de modificar la placa a esta última, hubo un nuevo Congelados, lleno de sorpresas.

En la mañana, el reno “Cariño”, que ha sido el amuleto y compañera de Furia, salió de la casa tras ser colgada en globos que se fueron con el viento por arriba de la medianera y por eso, alguien debía ingresarla antes de que se perdiera.

El elegido por la producción para devolver a la casa al animal navideño fue Big Ari, uno de los jugadores de la edición 2022, que fue ingresó en medio de un Congelados para darle alegría a la convivencia, exceptuando de Alfa, quién le tiene desprecio desde que compartieron la edición anterior de GH.

Si bien el invitado de honor que entró en la noche de lunes para convivir por una semana e incluso votar, lo tomo con gracia por tratarse de unos minutos compartiendo cámara, el clima se puso aún más tenso cuando minutos después de su salida protocolar, Ariel regresó con una valija para quedarse en la casa.

Ante esta situación, Alfa pidió irse de la casa lo antes posible con la razón de no vivir ni un minuto más lo ocurrido en 2022, afirmando que la relación entre los ex concursantes sigue siendo pésima. No obstante, decidió quedarse y tratar de convivir hasta que su paso temporal por GH 2023 termine.

Quién hizo la nominación fulminante

Este miércoles hay gala de nominación, con la inclusión de Alfa y Ariel como invitados y con dos jugadores que ya tienen asegurado su lugar en la placa.

Damián fue fulminado tras elegir el sobre que lo condenaba tras el ingreso temporal de Agostina. Además, este martes el propio Alfa hizo la fulminante y minutos antes de comenzar las nominaciones se sabrá a quién.

De este modo, Paloma, reciente líder de la semana, tendrá que pensar su estrategía en base a estos dos compañeros que ya esán en la cuerda floja y con los jugadores más votados de este miércoles, para terminar de definir el voto telefónico que definirá a una nueva personalidad eliminada.