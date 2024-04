Rodolfo Suarez, sobre el aumento de las dietas de los senadores: “No me parece oportuno, no corresponde”

Durante el cierre de la sesión del jueves los senadores decidieron abordar un proyecto de resolución sobre tablas, el cual resultó en la aprobación de un incremento en sus dietas. Esta medida fue tomada sin debate, mediante votación a mano alzada. Como resultado, a partir de junio próximo, los salarios en efectivo aumentarán de $1,7 millones a más de $4 millones.

En el caso de los senadores por Mendoza, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri no levantaron la mano, mientras que la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti votó a favor del incremento de las dietas.

En la mañana de este viernes el ex gobernador brindó declaraciones radiales planteando su postura sobre este tema.

“Yo me enteré del rumor de este tema. Yo dije no firmo esto. No me parece oportuno y no corresponde. Tanto Mariana Juri como yo planteamos que no había que hacer esto. La gente la está pasando mal”, señaló Suarez.

Según relató el ex mandatario, en su momento planteó que no iba a votarlo. Como la votación se realizó a mano alzada, decidió junto con Juri no levantar la mano.

“No habilitaron el debate, resumió Suarez”.

De hecho, los legisladores radicales presentaron una nota solicitando no percibir el aumento.