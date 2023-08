La fuerte denuncia del sector privado de la salud por el desabastecimiento de insumos

A través de un comunicado, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Mendoza (Aclisa) denunció que desde el lunes no han podido adquirir los insumos para la atención de los pacientes como descartables y medicamentos, entre otras cosas.

“Esto, además del desabastecimiento existente, pone en riesgo la atención de la salud de la población en el corto plazo, dado que también se han producido aumentos desmesurados que dificultan la actividad de las instituciones. De este modo, resultan imposibilitadas de funcionar en esas condiciones, recibiendo muy pocos insumos y en muchos de los casos sin precio determinado (se entrega solo con remito sin saber el precio de compra, pero se cobran las prestaciones efectuadas en mayo)”, señalaron a través de un comunicado.

El coordinador médico de Aclisa, Rodolfo Torres, se refirió a esta situación en declaraciones radiales: “Esto empuja a una a una crisis en el sector que ya viene golpeado. Se hace muy difícil adquirir descartables, medicamentos, jeringas, gasas, sueros, fundamentales para mantener la operatoria normal de una clínica”, explicó.

Además, Torres añadió: “Que la población sepa cómo están las clínicas y el motivo por el cual hay cirugías que se pueden reprogramar o suspender, porque no habrá forma de realizarlas. Vamos a una situación inviable”.

“El sector necesita del financiamiento inmediato, ya que es una actividad que no admite “stockearse” o frenar su funcionamiento hasta tanto el panorama esté, claro como hacen quienes proveen los insumos médicos. Los pagos de las prestaciones se producen, como mínimo a los 90 días de realizadas, por lo que se evalúa el traslado de dichos costos al beneficiario de la prestación con el llamado pago de bolsillo, para poder así intentar garantizar la continuidad de la atención médica, la que puede verse afectada si las condiciones de abastecimiento no se restablecen o si los ingresos de las instituciones no son suficientes para cubrir los costos”, concluye el comunicado.