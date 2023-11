La dura advertencia del canciller ante un eventual triunfo de Milei

El canciller Santiago Cafiero advirtió que, si el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cumple con su promesa de romper relaciones con China y Brasil, en caso de llegar al Gobierno, la Argentina perderá 22.000 millones de dólares por exportaciones hacia esos dos países, que son sus principales socios comerciales.

“Hay cuentas que son muy fáciles de ver. Si Milei es Presidente, el 11 de diciembre, la Argentina pierde 22.000 millones de dólares de sus exportaciones porque rompe con China y Brasil”, afirmó Cafiero en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

Milei, en recientes declaraciones, afirmó que no haría “pactos con comunistas”, y rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil, dos de los principales socios comerciales del país.

“Es algo que Milei dice, no es una campaña del miedo. La gente quiere saber en qué mundo piensa La Libertad Avanza. Y que no nos podemos aislar en momentos en que los países se están abriendo todos en el mundo. La idea debe ser cómo favorecemos el multilateralismo, cómo se amplifica la mirada y se generan nuevos mercados. Necesitamos exportar más, no romper relaciones”, observó Cafiero.

El jefe de la diplomacia argentina contrastó esa postura de Milei con la idea que tiene el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien planteó la necesidad de “duplicar las exportaciones” de Argentina en los próximos años.

De cara al balotaje del 19, Cafiero sostuvo que el “desafío que tenemos desde UxP es principalmente militar con claridad porque la elección no está ganada y hay que salir a explicar”.