Cuánto cobrarán: los docentes también aceptaron la oferta salarial

Los trabajadores de la educación nucleados en el Sute tendrán un aumento salarial a partir de la decisión del gremio de aceptar el último ofrecimiento salarial hecho por el Gobierno en la paritaria.

Así lo decidieron esta tarde los delegados gremiales en el plenario provincial realizado en Las Heras, luego de los plenarios departamentales realizados el jueves.

PLENARIO PROVINCIAL en el departamento de Las Heras.



Trabajadores y trabajadoras de la Educación debaten la última propuesta salarial del Gobierno.

La aceptación se decidió por 114 votos a favor y 74 en contra. Allí se votó por una de las dos ofertas que hizo el Gobierno la semana pasada.

Por lo que los trabajadores adheridos al Sute recibirán aumentos del 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio, teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

Además, recibirán sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo y $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo, $11 mil en junio.

Se suman mejoras propias del sector educativo, entre las que se incluye el incremento del salario mínimo docente provincial garantizado, que para el mes de marzo fue de $290 mil. Lo establece en $325 mil para mayo, $350 mil para mayo, y 365 mil para el mes de junio.

Además, se incluye un mayor reconocimiento para los docentes con cargos directivos o jerárquicos y se efectúan mejoras para docentes que trabajan en escuelas de frontera, escuelas albergue y aquellos que tienen 100% de zona.

Asimismo, se aprobó la participación del gremio en la marcha universitaria del 23 de abril próximo, y la adhesión al paro nacional que convocó la CGT para el 9 de mayo, en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.