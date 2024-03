Villarruel, tras el rechazo del DNU: “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, rompió el silencio luego de la intensa controversia que rodeó al debate en el Senado sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual fue finalmente rechazado . Tras ese rechazo y las acusaciones de Javier Milei, Villarruel expresó su respaldo al Presidente.

“Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inquebrantable. Desde que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, sabíamos a qué nos enfrentábamos y hemos trabajado codo a codo, a pesar de los persistentes intentos por dividirnos. El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente en la República Argentina. No me convertiré en Cristina Fernández de Kirchner. No nos convertiremos en lo que vinimos a cambiar”, declaró Villarruel.

Y concluyó: “No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso, la política debe trabajar para el pueblo. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”.

“Antes de la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de restablecer las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores políticos que intentan avanzar con una agenda propia e inconsulta, obstaculizando las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores políticos”, señalaba un comunicado de la Presidencia.

“El tratamiento apresurado del DNU 70/23 y la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”, expresó.

El conflicto surgió el martes, cuando Villarruel accedió a las solicitudes del kirchnerismo para incluir el mega DNU en la sesión del Senado Desde hace más de un mes, el Frente de Todos en el Senado había estado presionando para esto, pero nunca se había hecho público porque no contaban con el quórum necesario y enfrentaban el potencial rechazo de la norma.