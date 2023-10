Triunfo histórico: Los Pumas vencieron a Gales y se metieron en las semis del Mundial

En un partido muy reñido y con algunas situaciones extremas, el seleccionado argentino de rugby se logró imponer al equipo de Gales, lo cual significó la clasificación a la siguiente instancia del Mundial Francia 2023.

Si bien este no fue un encuentro brillante para los argentinos, Los Pumas supieron como imponerse y batallaron hasta el final para poder dar vuelta el resultado y encontrar el pase a las semifinales que se disputarán en París.

Todo inició muy rápido en el marcador, pues llegado el minuto 14 los galeses lograron el primer try de la mano de Dan Biggar, quién también pateó el penal y puso el 7 a 0 que duró hasta el minuto 21, cuando los rojos consiguieron un penal y pusieron el 10 a 0.

Dan Biggar encontró el hueco de la defensa de #LosPumas y apoyó el primer try del partido. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔟



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/MnVeKJ9kN2 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023

Con diez puntos por debajo, Los Pumas no se dieron por vencidos y en base a cuatro patadas se pusieron 10 a 12 en el minuto 8 del segundo tiempo. Aunque esto no duró mucho, ya que en el minuto 15 los Dragones Rojos consiguieron un nuevo try y conversión, lo que llevó el resultado a un 17 a 12, que se sentía como el final.

Tomos Williams se escapó y enfiló para el try de Gales en Marsella. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/mVI9NwBJid — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023

Pero el conjunto argentino no cedió y al minuto 68, a nada del pitazo final, pudieron convertir un try de la mano de Joel Sclavi, para que después Emiliano Bofelli pateara y pusiera el 17 a 19 en favor de la celeste y blanca.

¡MOMENTO CRUCIAL PARA #LOSPUMAS! Joel Sclavi llegó al in-goal de Gales con la potencia del maul argentino. 🇦🇷💪🚂



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/9BtYRBYxIR — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023

Resultado que se cerró con una última corrida del histórico Nicolás Sánchez, quién marcó el try definitorio y permitió a Bofelli que pateará para dar el cierre al juego con un 29 a 17 final.

¡TRY DE NICOOOOOO! Sánchez robó la ovalada y se fue al try de #LosPumas ante Gales. 🇦🇷🔥



⭐ Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/v9DWQDXDKW — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 14, 2023

Con esta victoria, Los Pumas deberán jugar el próximo viernes 20 de octubre, partido que los enfrentará contra Irlanda o Nueva Zelanda, quienes juegan este mismo sábado desde las 19.