“Sos un ser humano horrible Villarruel”, la respuesta de Anabel Sagasti tras el polémico tuit sobre Hebe

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, utilizó su cuenta oficial de X para criticar el discurso de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, tras la marcha universitaria. “Hebe lo que te perdiste…”, escribió la funcionaria en una polémica publicación.

El tuit de Villarruel iba acompañado de un video en el que se observa a Almeida pronunciando su breve discurso, crítico hacia el Gobierno. Almeida, quien fue la primera en tomar la palabra al inicio del acto central en defensa de la educación pública, declaró antes de la lectura del documento conjunto: “Es una marcha política no partidista”.

Hebe lo que te perdiste… https://t.co/tpjCIBmrG5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

“Estamos aquí para repudiar, entre otras cosas, la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. El presidente dijo que es una marcha política, por supuesto es política, pero no partidista”, dijo la activista. Y agregó: “(Milei) criticó también que los sindicatos estén marchando con todos. Por supuesto, porque los sindicalistas también, gracias a la educación pública y a los colegios públicos, han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y al colegio”.

Para finalizar su discurso, Almeida expresó: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”. Esta última frase fue a la que específicamente aludió Villarruel.

“Hebe, lo que te perdiste…”, escribió. Hebe de Bonafini, fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, falleció en noviembre de 2022, a los 93 años.

Por otro lado, la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, no tardó en reaccionar al tuit de Villarruel: “Sos un ser humano horrible Villarruel”, lanzó la funcionaria.