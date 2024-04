Tras varias semanas, Gran Hermano recuperó la normalidad y no hubo grandes novedades para los concursantes, que el pasado domingo despidió a Damián.

Sin embargo, Santiago del Moro, conductor del programa dio algunos anuncios que van a repercutir en la semana.

Uno de ellos fue que se usó la nominación espontánea y fue usada por Emmanuel Vich, que en lugar de dar 3 y 2 votos a sus compañeros, dará el doble, dado que recibió el beneficio por atender el teléfono rojo. “Es casi una fulminante”, dijo el conductor por el valor de cada sufragio.

Otro de los anuncios fue que los jugadores serán castigados por saltar sobre las sillas. La sanción aplicada, anunciada por el dueño de casa se sabrá en los próximos días y posiblemente tenga que ver con la placa de nominados.

Finalmente, la gran noticia fue que ingresará una nueva personalidad a la casa. Esta vez será temporalmente y con la intención de desestabilizar a Coty Romero.

La producción apuesta por más y aseguran que planean que en las próximas horas sea Alexis “El Conejo” Quiroga, el conocido que haga su ingreso a la casa.

El Conejo es expareja de Coti, incluso se conocieron y enamoraron en la casa más famosa del país, pero las cosas no terminaron bien entre ellos.

Dado que no quedó buena relación, es que habrían decidido que sea él quien se sume al juego, con el objetivo de complicar las estrategias de la joven correntina, que hizo su alianza con Martín, Nico y Bautista,denominados Los Bros.

Por el momento no se sabe si será por una semana, un día o si estará compitiendo al igual que su ex novio, pero la expectativa crece y todos los fans esperan la reacción de la ex concursante del Bailando 2023.