San Carlos: en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el hospital Tagarelli realiza mamografías

Octubre es el “mes rosa”, un mes dedicado a concientizar sobre el cáncer de mama ya que la detección temprana aumenta las posibilidades de cura en más de 90%. Para ello, el método recomendado es la mamografía. Por eso el Ministerio de Salud coordina diversas acciones. El hospital Víctor Tagarelli, de San Carlos realizará mamografías durante este mes. Cómo acceder.

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. En Mendoza aparecen alrededor de 750 casos nuevos y fallecen 300 personas por año.

La detección temprana es fundamental donde la mamografía y la ecografía mamaria son las herramientas para su prevención. La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es, mínimamente. En estos casos, es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Por eso, durante este mes el hospital de San Carlos lleva a cabo una medida destinada a concientizar, prevenir y detectar en estadíos tempranos la enfermedad. “Durante todo el mes de Octubre acercate al Hospital y pedí la orden para hacerte la mamografía de control anual”, informaron desde el hospital.

La acción está destinada a mujeres de 40 a 65 años. Las interesadas pueden concurrir de 9 a 12 por consultorio externo a solicitar la orden.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las causas del cáncer de mama?

Aunque se desconocen las causas, se reconoce que algunos factores aumentan el riesgo de enfermar:

Ser mayor de 50 años.

Antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad pre-neoplásica de mama.

Antecedentes familiares de cáncer de mama.

Tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax.

Terapia de reemplazo hormonal.

Primera menstruación a edad temprana.

Edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos.

El sobrepeso, el sedentarismo, y consumo excesivo de alcohol son

factores que se pueden evitar para disminuir el riesgo de tener cáncer de mama.

El cáncer de mama hereditario representa sólo alrededor del 5-10% de todos los casos de este tipo de cáncer.

¿Cuándo hay que hacerse la mamografía?

Se recomienda que todas las mujeres y personas trans de 50 a 69 años se realicen al menos una mamografía cada dos años, junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud. Tanto los menores de 50 años como los mayores de 69, deben consultar con el médico acerca de la conveniencia de hacer o no una mamografía.

Ante una mamografía con una imagen sospechosa de cáncer o un examen físico que detecte una lesión visible y/o palpable en la mama, se deberá realizar una biopsia para definir el tratamiento.

La biopsia consiste en la extracción de células y tejidos que un médico patólogo observa en un microscopio para verificar si hay signos de cáncer.

Mitos y verdades

El cáncer de mama no se da hasta la menopausia

Si bien es cierto que el riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad (más del 70% de cánceres de mama se producen en mayores de 50 años), los tumores de mama pueden aparecer a cualquier edad. Por eso, ante la presencia de síntomas es importante consultar al médico.

Si no hay síntomas no debo preocuparme. El 75% de casi 21.000 personas con diagnóstico de cáncer cada año en Argentina no tenían ningún factor conocido de importancia; muchas de ellas no presentaban síntomas específicos. Por eso, es esencial el control periódico. En algunos casos, la enfermedad se anuncia a partir de algún síntoma como nódulos en la mama, cambios en la coloración o textura de la piel, ganglios axilares duros o persistentes entre otros. Esos síntomas deben llevar a la consulta.

El consumo de anticonceptivos favorece la aparición de cáncer de mama No existe evidencia científica que demuestre que los anticonceptivos orales producen cáncer de mama en la población sin antecedentes familiares ni personales.

Tengo un nódulo en la mama. ¿Es cáncer?

La mayoría de los nódulos en la mama NO son cáncer. Pero como también puede ser una forma de presentación de la enfermedad, todo nódulo u otro síntoma que aparezca en la mama debe llevar a la consulta médica sin demora.