Paritarias: los motivos por los cuales los médicos rechazaron la oferta del Gobierno

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) rechazó la propuesta salarial que realizó el Ejecutivo. Entre los motivos que argumentan los médicos, señalan que la oferta es “vergonzosa e insuficiente y ante la falta de credibilidad por el permanente incumplimiento de las actas paritarias vigentes”.

La propuesta es de una suba del 10% sobre la asignación de clase en noviembre y 10% en diciembre.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, expresó que llevaron exactamente lo mismo que para el resto de los gremios y la entidad gremial mostró su enojo ante la falta de cumplimiento con lo acordado en actas precedentes homologadas por el Gobernador y ratificadas por ley, lo que genera una violación del orden normativo y en consecuencia de buena fe negocial.

“Llevaron una propuesta que no cubre la inflación proyectada; hablan de un 10% en noviembre y un 10% en diciembre, con base en diciembre de 2022. O sea, totalmente desactualizada, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Por lo tanto, fue absolutamente rechazada, ya que el Banco Central habla de una inflación mayor al 150%.

“Pero lo que más nos extrañó fue el hecho de que no hubiera estado presente el Ministerio de Salud y creemos que es porque no tienen listos los listados con los cumplimientos de las actas anteriores, que incluye el cumplimiento de todo lo acordado, con pases a mayor dedicación, cambios de régimen, pagos de escalafonamiento de la residencia para la clase; pago a jefes de residentes que no han cobrado; pases a interinato de la gente que está en negro y lleva cuatro años desempeñando tareas. Hablamos de profesionales a los que vamos a perder porque no hay proyecto ni a mediano ni a largo plazo de salud como política de Estado. El Gobierno sigue sin tomar conciencia de lo que pasa con esta situación”, añadió Iturbe.

Finalmente, la entidad gremial dejó constancia en el acta, que “no advertimos en la propuesta la regularización de los profesionales de la salud Régimen Salarial 27 (Ley 7759), con la realización de los cambios de regímenes y los correspondientes pases a planta de los contratados, prestadores y/o cualquier tipo de contratación en 2020, 2021 y 2022, en dependencias centralizadas, descentralizadas y/o autárquicas y/o Dirección General de Escuelas y/o IPV y/o OSEP. Tampoco contiene la regularización de los profesionales de la salud con el correspondiente pase al Régimen Salarial 27 (Ley 7759) de todos los Licenciados en Enfermería desde su matriculación conforme a su formación académica”.

El próximo encuentro será el 3 de noviembre a las 9.