Los tres proyectos mineros que avanzan sin problemas en la Legislatura

En una sesión clave, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para los proyectos mineros “La Adriana”, “Las Choicas” y “El Burrero”, situados en Malargüe. Los proyectos buscan ampliar la explotación de cobre en el sur de la provincia.

Uno de los puntos más debatidos fue el proyecto de “La Adriana”, que se encuentra en la etapa de prospección, antes de la exploración, generando cuestionamientos por no definir aún qué minerales se encuentran en la zona. El senador Dugar Chappel, del Partido Verde, expresó su oposición, señalando que al no tratarse de exploración, se debería realizar un estudio separado, no incluido en el mismo paquete.

A pesar de la aprobación general, la presidenta del interbloque de La Unión Mendocina, Flavia Manoni, optó por abstenerse en la votación.

Los proyectos mineros, respaldados por los bloques de la oposición, ahora avanzan hacia la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Los legisladores destacaron que los proyectos cumplen con los requisitos de la Ley 7722 y resaltaron la licencia social significativa que la minería tiene en el departamento sureño.