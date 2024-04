Impactante: tres carabineros murieron en un atentado terrorista en Chile

En la madrugada de este sábado, tres carabineros fueron asesinados durante un atentado en Cañete en la región de Bío Bío. Hecho que ocurrió cerca de la 1 en la Ruta P72S cerca del límite con Tirúa, donde bomberos encontraron una patrulla en llamas y varios cuerpos en el interior.

Situación que confundió a muchos, pero que el delegado presidencial, Humberto Toro, aclaró al confirmar que se trató de un atentado terrorista. Y es que además del incendio también se registraron disparos en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo de 34 años, con 14 años de servicio; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid de 30 años, con 8 años de servicio y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro 43 años, con 24 años de servicio.

Los tres formaban parte de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos. Por ahora todo apunta a que el crimen estuvo planeado y los funcionarios llegaron allí tras una llamada de aviso.

Que dijo el presidente Gabriel Boric

En la mañana de este sábado, el presidente chileno Gabriel Boric señaló que la policía, Fuerzas Armadas y el Gobierno trabajan en el lugar para poder dar con los responsables del hecho.

“Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, comunicó.