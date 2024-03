Llegó la vacuna contra el dengue a Mendoza con un valor superlativo ¿cuánto cubren las obras sociales?

Todo el país continúa bajo la alerta sanitaria por el fuerte crecimiento que está habiendo en los casos de dengue en el territorio. Mendoza no está ni cerca de las otras provincias que tienen mayor cantidad de casos, pero de igual manera la vacuna llegó a las droguerías y farmacias locales.

Este inyectable había sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 26 de abril del año pasado, pero llegó a la provincia hace algunos días, provocado por los incrementos de los casos.

La TAK-003, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, es una vacuna para todas las personas mayores de 4 años, “está disponible en Mendoza desde hace un par de días. Se consigue a través de la farmacia de confianza de la población de cercanía. Si no la tienen, la piden directamente a la droguería”, confirmó Mario Valestra, del Colegio de Farmacéuticos.

Pero el acceso a la misma no es gratuito, ni muchísimo menos. Sino que el gobierno decidió no incorporarla en el calendario nacional. Por lo que el valor de mercado que tiene es de $70.800, que algunas obras sociales cubren hasta el 40% quedando en $42.480.

Desde el diario MDZ Online estuvieron en contacto con el Ministerio de Salud y decían que “la vacuna no ha sido incorporada al calendario por parte del gobierno nacional, por lo tanto en los efectores públicos no está”. Además, defendieron que no serían necesario porque Mendoza no es una zona endémica, aunque tiene 48 casos confirmados.

Por ahora la demanda de la misma es baja y los cambios se van a ver recién cuando la patología vaya evolucionando, momento en el que el Gobierno deberá tomar las medidas que corresponden para evitar el crecimiento.