En la semana de la vacunación: ¿sabés si tenés el esquema completo?

A muchos adultos les pasa que no saben si tienen su esquema de vacunación completo. Porque no encuentran sus carnet (o nunca lo tuvieron), porque dejaron de llevar la cuenta, o porque simplemente no le dan la importancia suficiente a mantener sus vacunas al día. Por eso, en la “Semana de Vacunación de las Américas” nos sumamos a la difusión de la importancia de tener las vacunas al día.

Del 20 al 27 de abril de 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebra la 22ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 13ª Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción: “Actúa ahora para proteger tu futuro”. #Vacúnate

Según la Organización Panamericana de Salud, 1,2 millones de niños menores de un año no cuentan con la primera dosis de DPT/HepB/Hib y 9 de cada 40 países reportaron una cobertura menor de 80% con la primera dosis de triple viral.

En referencia a la situación del país, la Comisión Regional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis de la Región de las Américas determinó que Argentina tiene un riesgo muy alto de tener circulación del virus en caso de importación o emergencia de un poliovirus.

En relación con la circulación del SARS-Cov-2, influenza y virus sincicial respiratorio (VSR), es necesario fortalecer la prevención en el momento oportuno, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, reforzando la campaña de vacunación para evitar el incremento de casos graves y disminuir las complicaciones que produce la enfermedad.

Con respecto a la circulación y aumento de casos de Infecciones de transmisión sexual en la población adulta, se recomienda fuertemente la vigilancia y la prevención a través de la vacunación como la herramienta más segura y efectiva para reducir el riesgo de infección por hepatitis B.

Todas las vacunas del Calendario Nacional en Argentina son obligatorias, gratuitas y se aplican en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Este calendario incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos.

El calendario nacional de vacunación cuenta con 18 vacunas para todas las poblaciones, que deben colocarse entre los primeros días de vida y la adultez, y dos más exclusivas para las personas que viven en zonas de riesgo (fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina). Se trata del listado oficial del Ministerio de Salud de la Nación, y en todos los casos el Estado nacional las otorga en forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos.

Iris Aguilar, jefa Departamento Provincial de Inmunizaciones del Ministerio Salud Mendoza, recordó cuál es el esquema que se debe cumplir:

Que en la "Semana de Vacunación en las Américas" no te falte ninguna vacuna!! #Chequeando👇 pic.twitter.com/SQj9xMjINO — Iris Aguilar (@iaguilar30) April 22, 2024

“Las vacunas son una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas correspondientes a cada etapa de la vida, así, de esta manera, no solo se protege la persona que recibe la vacuna sino a toda la sociedad“, destacaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.