Dolor por la muerte de Renata Villarreal, la joven tunuyanina por la que la comunidad pedía cadenas de oración

Cerca del mediodía de este jueves se conoció la noticia de que Renata Villarreal falleció tras pelear con una cruel enfermedad que la tuvo internada durante varios días, razón por la que los vecinos pedían donaciones y cadenas de oración por su salud.

La joven había sido diagnosticada con leucemia y su cuadro de salud se encontraba reservado por la delicadeza de la situación. Además de que debió ser operada por un coágulo de sangre que había aparecido en su cabeza.

Por el momento no ha habido un parte oficial ni un mensaje de la familia, pero sus amigos lo confirmaron mediante las redes sociales. Donde algunos publicaron despedidas a la joven de 22 años que estudiaba para ser instrumentista quirúrgica.

Uno de sus amigos posteó: “Rena de mi corazón, como explicar el vacío que siento ahora, saber que me acompañabas y me apoyabas en cada momento, tanto bueno como malo, eras una de mis amigas preferidas, tantas risas y travesuras juntos, tan lindos recuerdos me quedan con vos, saber que hoy ya no te tengo presente me parte el alma en mil pedazos, pero a la vez estoy tranquilo sabiendo que fuiste feliz y que era una gran mujer con un corazón gigante amiga querida. Se me explota el pecho de dolor sabiendo todo lo que vivimos juntos, te voy a recordar siempre en lo más alto, como vos te mereces amiga, fuiste única y sos irremplazable, como te voy a extrañar rena de mi vida! Hoy el cielo tiene la estrella más bonita de todas, te tiene a vos amiga! Sos magia, brilla donde quiera que estés y ayúdame siempre! Te amo”.