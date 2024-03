Cornejo entregó viviendas del IPV junto a Morillas en San Carlos

Treinta y una familias de La Consulta pudieron concretar el sueño de tener su casa propia. Este viernes, el Gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto de entrega de viviendas del barrio La Superiora, en San Carlos.

También participaron en la entrega la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el intendente comunal, Alejandro Morillas; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero; el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Santiago Suarez, legisladores provinciales, parte del gabinete provincial y municipal y representantes de la empresa constructora Martín Edgardo Sendra.

Estas viviendas sociales están dentro de la línea de acción 1 del programa provincial Mendoza Construye.

En su discurso, Cornejo felicitó a los adjudicatarios de las viviendas y también contó lo difícil que es acceder a la casa propia: “Hay que explicar el concepto de cómo se llega a una vivienda con las dificultades que tiene una Argentina deteriorada económicamente. En cualquier lugar del mundo y hasta hace 30, 40 o 50 años, la gente no iba al Municipio ni iba a la Provincia a pedir una vivienda, iba al banco a pedir un crédito para que ese crédito le permitiera construir o comprar una casa. En cualquier lugar del mundo eso sigue ocurriendo ahora: en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en nuestros países limítrofes, no estoy comparándome con Estados Unidos. En cualquier lugar del mundo, las personas acceden a un crédito que lo pagan esforzadamente durante 30 o 40 años de su vida”, sostuvo.

El Gobernador de Mendoza habló de la complicación que existe, hace años, de acceder a un crédito para la construcción de una vivienda: “El 90 por ciento de la gente no tiene acceso a la vivienda fácilmente porque no hay crédito. Entonces todos caen en la categoría de vivienda social. La vivienda social es la vivienda que se hacía para erradicar una villa inestable. Hoy el 90 por ciento tiene que acceder a los créditos de vivienda social, porque el sistema bancario no presta dinero. De cada 10 que necesitan viviendas, un 9,5 no la pueden pagar, porque ahí prueba que está deteriorado el salario, la economía y el incremento de las productividades de la economía. Si produjéramos en calidad y en cantidad mucho más, eso funcionaría y todo el mundo accedería a la vivienda con esfuerzo. Costaría mucho, serían cuotas altas, pero serían pagables. Hoy no son pagables las cuotas”.

Las soluciones habitacionales del barrio La Superiora van a permitir que 31 familias de la zona disfruten de su nuevo hogar. Cabe recordar que el pasado 19 de enero se entregaron 43 casas de los barrios Virgen del Valle II y Camino del Vino en Tupungato.

Datos de las viviendas

El barrio La Superiora está ubicado en calle Elvira Bustos sin número de La Consulta, departamento de San Carlos.

Se trata de una construcción tradicional antisísmica, prototipo Oasis, que cuenta con 2 dormitorios y una superficie cubierta de 58,29 m2.

El emprendimiento cuenta con calles de tierra a enripiar por parte de la Municipalidad de San Carlos, cordón banquina revestidas en hormigón armado, realizadas por el Municipio.