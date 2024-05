La lamentable razón por la que Ángel Di María rechazó su vuelta al país

Según indicaron en medios internacionales, Ángel Di María rechazó su llegada a Rosario Central en junio tras haber estado coqueteando durante algunos meses. Y es finalmente el delantero del Benfica decidió que no vendrá al país aún.

Esto lo confirmó Gastón Edul, el periodista que acompaña al seleccionado argentino en su día a día, pues el Fideo habría cambiado de opinión por las graves amenazas que sufrió su familia en el mes de marzo por los narcotraficantes de la ciudad santafesina Rosario.

Y es que el propio jugador había dado indicios de que retornaría a su ciudad natal para poder representar al club donde nació en la Copa Libertadores. “La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, expresó.

De esta forma, las amenazas narco dejaron a la ciudad sin la vuelta de uno de los grandes jugadores surgidos del semillero. Una llegada que era muy esperada, tanto que el Canalla había reservado la camiseta 11 para la venida de Ángel.