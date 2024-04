Copa de la Liga: Qué debe pasar para que haya SUPERCLÁSICO en cuartos de final

Este lunes se definió la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y se conoció el primer cruce: Godoy Cruz enfrentará a Vélez. Los restantes tres partidos se confirmarán este martes con el cierre de la Zona B.

En simultáneo desde a las 19: 30 horas jugarán: Boca vs Godoy Cruz, Belgrano vs Racing, Lanús vs Estudiantes y Defensa y Justicia vs Newell´s, con la curiosidad que quitando al Tomba y Belgrano- ya sin posibilidades- , todos pueden quedar eliminados.

Lo más llamativo de los cruces es que con una serie de combinaciones, podrían cruzar a River (primero de la Zona A) con Boca (debería quedar cuarto en la Zona B) y te los detallamos.

Que debe pasar para que River y Boca se enfrenten en La Copa de la Liga

Opción 1:

Boca le debe ganar a Godoy Cruz y que Defensa y Justicia le gane a Newell’s y haya un vencedor entre Estudiantes y Lanús.

Opción 2:

Empate entre Boca y Godoy Cruz, triunfo de Estudiantes y derrota o empate de Racing frente a Belgrano.