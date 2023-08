Conocé al joven Renzo Sabatini, uno de los principales animadores del Campeonato Provincial de Karting

En nuestra provincia, un nuevo astro del deporte motor está surgiendo con gran velocidad. Renzo Sabatini, un corredor de tan solo 15 años, ha estado dejando una marca en el Campeonato Provincial de Karting. Oriundo de Luzuriaga, en el departamento de Maipú, Renzo destaca por su pasión por el automovilismo desde temprana edad.

Hace tres años, Renzo ingresó al mundo del karting. Inició su travesía en un modesto karting 110 que su padre adquirió para probar su interés en el deporte. Esta sería la chispa que encendería su amor por las pistas y los motores. Rápidamente, su familia decidió invertir en su potencial y adquirió un karting 150, con el que debutó en la competición en San Luis, enfrentándose a otros jóvenes pilotos de su misma edad.

Su pasión por los fierros lo llevó a participar en su primer campeonato de karting en la provincia al año siguiente. En el circuito “Kilómetro 49”, dónde sin pensarlo se consagró subcampeón.

La siguiente temporada empezó a competir en la categoría de cadenero Juniors del campeonato provincial, “Luego mi papá logró comprar un ternengo, para poder competir con un mejor chasis, mejores frenos, más competitivo” mencionaba Renzo a NDI.

Respecto como va su año en el Campeonato Provincial de Karting, Renzo nos decía “El campeonato lo estamos viviendo muy bien, trabajando mucho en el kart, para obtener mejores resultados, trabajando firme en el físico. Sumado que también compito en el asfalto” y continuó “Trabajo muy duro para tener buenos resultados en lo que sigue del campeonato, estoy como líder porque trabajamos mucho, y cada esfuerzo tiene su recompensa”.

Al hablar sobre los desafíos de las pistas, mencionó “Han subido mucho el nivel, a lo que era hace un año, es muy competitivo, las pistas de karting de Tunuyán me parecen muy lindas y en San Carlos también, bastante rápidas”.

Renzo también expresó sus objetivos en lo que queda de temporada “Poder alzar la copa y dedicársela a mis familiares que me apoyan, como a mis sponsors, y uno de ellos JJC que es de mi papá, quien me apoya constantemente para dar lo mejor”. Además, hizo un llamado a otros jóvenes a unirse al deporte que ama “Agradezco esta oportunidad, a los pilotos de karting de tierra para que se una más gente y que algunos no tienen la posibilidad de correr y a veces en la tierra hay más posibilidades de hacerlo. Que se unan a este hermoso deporte que nunca te cansa” concluyó el pequeño Sabatini.

¿Cuándo de disputa la quinta fecha?

Para esta quinta fecha para el karting tierra en el Valle de Uco, se realiza en el kartódromo Nancy Beatriz Palma ubicado en calle la Argentina km 7 de Tunuyan.

Los pilotos ya palpitan las instancias finales de este campeonato sumando puntos tanto en las series y finales para poder coronarse campeón en cada una de sus categorías.

La invitación es para este 21 de agosto a partir de las 10: 00 am, horario donde comienza la actividad en pista y así disfrutar de este feriado con el rugir de los motores.