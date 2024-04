ATE y SITRAVI aceptaron el acuerdo del gobierno: ¿quiénes ganan y quiénes pierden?

En medio de las negociaciones salariales, los trabajadores estatales recibieron noticias: se alcanzó un acuerdo entre el gobierno provincial y representantes sindicales de ATE y SITRAVI. Sin embargo, la aceptación de las propuestas salariales mostró diferencias importantes entre los sectores, generando interrogantes sobre la equidad y el impacto en los trabajadores.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Roberto Macho, anunció la aceptación de la oferta salarial para cinco sectores representados. Los regímenes 5 (Administración central), 13 (Parques y Paseos), 15 (no profesionales de la Salud), 35 (Ambiente) y Guardaparques han optado por un aumento escalonado del 10% en abril, mayo y junio, basado en el básico de enero de 2024. Además, se acordaron sumas no remunerativas y no bonificables que varían según el nivel salarial de los trabajadores.

Por otro lado, los regímenes 13, 35 y Guardaparques han optado por un aumento del 11% en cada uno de los meses mencionados, también en referencia al básico de enero de 2024. Esta discrepancia en los porcentajes de aumento plantea preguntas sobre la uniformidad en la distribución de los beneficios y el impacto real en los bolsillos de los trabajadores.

El sindicato SITRAVI, que representa a los trabajadores de Vialidad Provincial, también se sumó a la aceptación de la segunda propuesta, optando por un incremento del 11% en cada uno de los tres meses. Este acuerdo refleja la diversidad de intereses y necesidades dentro del sector estatal, destacando la importancia de una negociación transparente y equitativa para todas las partes involucradas.

Si bien se ha logrado un acuerdo entre el gobierno provincial y los representantes sindicales, las diferencias en los aumentos aceptados plantean desafíos en términos de equidad y satisfacción de las demandas de los trabajadores estatales. La implementación efectiva de estos incrementos y el seguimiento de su impacto en el bienestar de los empleados serán aspectos clave a tener en cuenta en los próximos meses.