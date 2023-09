Advierten sobre información engañosa acerca de una supuesta “variante mortal” de Covid

En las últimas horas, un conjunto de mensajes se ha vuelto viral en redes sociales, insinuando la presencia de una variante altamente letal del coronavirus que es difícil de detectar. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha salido al paso para aclarar que esta información es completamente falsa y carece de fundamentos científicos.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de la Nación ha enfatizado que la supuesta “Variante XBB” del virus Sars-CoV-2, mencionada en estos mensajes, no tiene ninguna base en la realidad y no ha sido identificada por ninguna de las áreas de la entidad. Además, insta a la población a no difundir ni dar crédito a estas afirmaciones infundadas.

La cartera sanitaria subraya que toda la información relacionada con la vigilancia del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios se publica de forma periódica y oficial en el boletín epidemiológico nacional, donde se actualizan los datos y se presentan los avances en la investigación sobre las variantes del virus.

A pesar de esta desmentida, el Ministerio advierte sobre el preocupante aumento en los casos de Covid-19 en las últimas seis semanas, con un incremento superior al 200% desde finales de julio. Las hospitalizaciones y las tasas de mortalidad también han experimentado un aumento significativo en este período.

Esta situación resalta la importancia de mantenerse informado a través de fuentes confiables y oficiales, evitando la propagación de información falsa que pueda generar confusión y alarma en la población.