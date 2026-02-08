Search
Zonda, viento sur y tormentas: así estará el tiempo este domingo en Mendoza

El pronóstico anticipa una jornada con fenómenos meteorológicos variados en distintos puntos de la provincia.

Mendoza se prepara para un domingo marcado por inestabilidad climática y cambios en las condiciones del tiempo, según el pronóstico oficial. La jornada comenzará con cielo despejado, pero hacia la tarde y la noche se espera la llegada de tormentas, además de la presencia de viento Zonda y un posterior ingreso de viento sur.

Durante gran parte del día, el cielo se mantendrá despejado en toda la provincia. Sin embargo, a partir de las 20 o 21 horas comenzará la convección en el sur mendocino, con tormentas que podrían ser de intensidad moderada a severa y probabilidad de caída de granizo.

Con el correr de las horas, la inestabilidad se desplazará hacia el Valle de Uco y luego alcanzará la zona Este durante la madrugada, manteniéndose la posibilidad de lluvias y episodios de granizo.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del sector norte entre las 11 y las 20, fenómeno que abarcará a toda la provincia. Más tarde, cerca de la medianoche, ingresará viento sur en la zona Sur, extendiéndose hacia el Norte y el Este alrededor de las 3 de la mañana, con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Además, durante la tarde se registrará viento Zonda entre las 15 y las 22, que afectará principalmente al sur de Malargüe y sectores del departamento, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

tormenta clima pronóstico

