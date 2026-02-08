Zonda, viento sur y tormentas: así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Mendoza se prepara para un domingo marcado por inestabilidad climática y cambios en las condiciones del tiempo, según el pronóstico oficial. La jornada comenzará con cielo despejado, pero hacia la tarde y la noche se espera la llegada de tormentas, además de la presencia de viento Zonda y un posterior ingreso de viento sur.

Durante gran parte del día, el cielo se mantendrá despejado en toda la provincia. Sin embargo, a partir de las 20 o 21 horas comenzará la convección en el sur mendocino, con tormentas que podrían ser de intensidad moderada a severa y probabilidad de caída de granizo.

Con el correr de las horas, la inestabilidad se desplazará hacia el Valle de Uco y luego alcanzará la zona Este durante la madrugada, manteniéndose la posibilidad de lluvias y episodios de granizo.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del sector norte entre las 11 y las 20, fenómeno que abarcará a toda la provincia. Más tarde, cerca de la medianoche, ingresará viento sur en la zona Sur, extendiéndose hacia el Norte y el Este alrededor de las 3 de la mañana, con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Además, durante la tarde se registrará viento Zonda entre las 15 y las 22, que afectará principalmente al sur de Malargüe y sectores del departamento, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante la evolución de las condiciones meteorológicas.