Zonda, granizo y frío otoñal para los proximos días en el Valle de Uco

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió un reporte meteorológico que anticipa varios fenómenos climáticos relevantes entre este domingo y el martes en Mendoza, con presencia de viento Zonda, tormentas con probabilidad de granizo y un descenso térmico significativo hacia mitad de semana.

Domingo con Zonda y tormentas hacia la noche

Para este domingo se prevé circulación de viento del norte entre las 11 y las 17 horas en la franja Este de la provincia, mientras que el viento Zonda afectará desde las 10 hasta las 20 horas a toda la precordillera mendocina (con mayor intensidad en Malargüe y el sur provincial), con ráfagas promedio cercanas a los 40 km/h.

En cuanto al estado del cielo, la jornada comenzará algo seminublada en el Este, sectores del Valle de Uco y Malargüe, aunque el escenario podría cambiar durante la noche. Según el informe, a partir de las 22 horas se activarán tormentas en la zona Sur que durante la madrugada podrían extenderse hacia el departamento de La Paz, con probabilidad de precipitaciones intensas y posible caída de granizo.

En la alta montaña, el panorama será más complejo. El día comenzará nublado y desde el mediodía se instalará el mal tiempo en el sector Sur de la cordillera, con lluvias moderadas que se intensificarán hacia la noche con precipitaciones de lluvia y nieve (condiciones que podrían mantenerse durante el día siguiente).

Las temperaturas en el llano tendrán mínimas de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y alrededor de 17°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima provincial se ubicará entre los 28°C y 29°C.

Se esperan los efectos del viento Zonda en varios días de la semana.

Lunes con viento del sur y Zonda intenso

El lunes llegará con un cambio importante en la circulación del viento. Durante la madrugada ingresará viento del sur en la zona Sur alrededor de la 1 de la mañana y luego en el Norte y Este cerca de las 3, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h que irán disminuyendo hacia la mañana.

Sin embargo, durante la tarde volverá a registrarse viento Zonda intenso entre las 12 y las 23 horas, afectando principalmente Malargüe, el sur de ese departamento y sectores de precordillera y del sur del Valle de Uco (con ráfagas que podrían promediar los 50 km/h).

El lunes comenzará con cielo nublado en el Sur y el Este de la provincia, aunque sin precipitaciones. Esa nubosidad tenderá a disiparse hacia el mediodía, dejando una tarde y noche mayormente despejadas.

En alta montaña continuará el mal tiempo con nevadas importantes y precipitaciones persistentes durante toda la jornada, condiciones que podrían mantenerse también durante el martes.

Las temperaturas mostrarán un descenso respecto al domingo. Las mínimas rondarán los 13°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y cerca de 16°C en el resto de Mendoza, mientras que la máxima provincial alcanzará alrededor de los 24°C.

Martes más frío y con viento persistente

El martes llegará con viento del sur desde las primeras horas de la mañana, comenzando cerca de las 7 en el Sur y extendiéndose hacia el Norte y el Este alrededor de las 9. Las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h y mantenerse hasta cerca de las 20 horas, lo que contribuirá a un descenso térmico generalizado en toda la provincia.

El cielo amanecerá despejado en gran parte del territorio y algo seminublado en Malargüe, aunque desde las 11 comenzará a incrementarse la nubosidad con probabilidades de precipitaciones débiles en el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado en la zona Este sin lluvias significativas, con mejoras graduales a partir de las 17 horas.

En la cordillera persistirá el mal tiempo durante gran parte del día, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde, cuando se espera una disminución de la nubosidad y condiciones más estables.

Las temperaturas marcarán el punto más bajo del período. Las mínimas rondarán los 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y cerca de 17°C en el resto de la provincia, mientras que las máximas apenas alcanzarán entre 19°C y 20°C en promedio provincial.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica en todo el territorio mendocino, ante la posibilidad de cambios en las condiciones climáticas durante las próximas horas.