Zona Fría: la estrategia política de Mendoza para equilibrar apoyos y costos

La discusión por el régimen de Zona Fría abrió un nuevo foco de tensión política entre el Gobierno nacional y Mendoza. El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei obtuvo media sanción en Diputados y propone reducir los subsidios que hoy alivian las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas, una medida que podría afectar a miles de hogares mendocinos.

En la Cámara baja, los diputados nacionales Lisandro Nieri y Pamela Verasay acompañaron la iniciativa oficialista. Ambos responden políticamente al gobernador Alfredo Cornejo, por lo que el respaldo fue interpretado como parte de una estrategia de negociación con la Nación para sostener recursos, obras y fondos clave para la provincia.

Sin embargo, el escenario cambia en el Senado. Allí, los legisladores mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri ya anticiparon que votarán en contra del proyecto. La postura apunta a contener el impacto político de una eventual suba en las boletas de gas, que podría alcanzar a más de 400 mil hogares mendocinos, y evitar tensiones internas dentro del oficialismo provincial.

La jugada expone una estrategia de “disidencia controlada” dentro del Congreso. Mientras un sector del oficialismo acompaña al Gobierno nacional en Diputados, otro toma distancia en el Senado para mostrarse como defensor de los intereses locales. El objetivo parece ser mantener el equilibrio entre el alineamiento con la Casa Rosada y la necesidad de proteger el costo político que implicaría el aumento de tarifas en Mendoza.