Zona fría: gobernadores redefinen su relación con la Casa Rosada tras el debate de Zonas Frías

Bajo el lema formal de diseñar una “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, al menos ocho mandatarios del Norte Grande se reúnen este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, con sede en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinado por su titular, Ignacio Lamothe, se produce en un escenario de altísima negociación política tras la media sanción en Diputados que modifica el Régimen de Zonas Frías.

A diferencia de la última y tensa cumbre de noviembre de 2025 en Santiago del Estero, donde los reclamos por coparticipación, obra pública y cajas previsionales copaban la agenda, esta reunión asoma con un clima más negociador. Los gobernadores aliados buscan capitalizar el respaldo legislativo que le otorgaron al oficialismo en la Cámara Baja.

La votación en el Congreso dejó en evidencia las dos posturas que conviven dentro del bloque del Norte Grande frente a la gestión de Javier Milei:

El bloque negociador: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones). Sus legisladores acompañaron la iniciativa de La Libertad Avanza. A cambio, esperan que la Secretaría de Energía formalice un esquema de subsidios específicos para “zonas calientes” que amortigüe el impacto de las tarifas eléctricas durante el verano.

La línea dura: Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y el bloque de Santiago del Estero (representado en la cumbre por el ministro Elías Suárez), quienes se mantuvieron en la oposición a la reforma.

Las gestiones reservadas que lideró el diputado Diego Santilli con las provincias del norte fueron la llave para destrabar el proyecto. El compromiso oficial incluye compensaciones tarifarias para los distritos con temperaturas extremas en los meses estivales.

Para la Casa Rosada, la reconfiguración de los subsidios energéticos es una pieza clave en su programa de equilibrio fiscal. De convertirse en ley en el Senado, la poda del beneficio de “zona fría” impactará en distritos de todo el país.

Regiones que se quedan sin el beneficio