Zona fría: Fernández Sagasti expuso la panquequeada de radicales que son aliados a Milei

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó con dureza la postura de legisladores radicales y libertarios en torno a la continuidad del régimen de “Zona Fría”, el beneficio que reduce las tarifas de gas en provincias con bajas temperaturas, entre ellas Mendoza.

La dirigente kirchnerista expresó su malestar por la decisión de dar quórum en el Congreso vinculada al esquema tarifario y advirtió sobre el impacto económico que podría tener en miles de hogares mendocinos la eliminación del beneficio.

“En 2021 hubo consenso para incluir a Mendoza como Zona Fría. Hoy debió existir el mismo compromiso para defender a miles de mendocinos que ya no soportan más ajuste. Lamentablemente, no ocurrió”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti a través de un mensaje difundido en redes sociales.

En 2021 hubo consenso para incluir a Mendoza como Zona Fría. Hoy debió existir el mismo compromiso para defender a miles de mendocinos que ya no soportan más ajuste. Lamentablemente, no ocurrió. https://t.co/lsVWfII083 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 20, 2026

La legisladora recordó que la incorporación de Mendoza al régimen especial fue aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández y permitió que usuarios residenciales accedieran a descuentos en las facturas de gas, especialmente en departamentos donde las bajas temperaturas elevan el consumo durante gran parte del año.

Desde el kirchnerismo mendocino interpretaron la votación como una señal de alineamiento de sectores de Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza con las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese marco, remarcaron que la eliminación o reducción de subsidios energéticos podría agravar la situación económica de familias de clase media y jubilados que ya enfrentan fuertes aumentos en servicios públicos.

El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 para incorporar a más de tres millones de usuarios en distintas provincias del país. En Mendoza, el beneficio alcanzó a departamentos del Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y Sur provincial, con descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas natural.

La discusión volvió a tensionar el escenario político local, donde el kirchnerismo busca capitalizar el impacto del ajuste nacional sobre el costo de vida, mientras el oficialismo provincial y los sectores libertarios respaldan la política de reducción del gasto público impulsada desde la Casa Rosada.