Zona Fría en Mendoza: cómo podés evitar perder el descuento

La modificación del régimen de Zona Fría comenzó a avanzar en el Congreso y encendió las alarmas en Mendoza. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza y sus aliados obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados y propone restringir el beneficio únicamente a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. Esto dejaría afuera al resto de la provincia, donde actualmente miles de usuarios reciben descuentos en el servicio de gas natural.

Según estimaciones oficiales, casi 422 mil hogares mendocinos perderían el subsidio que rige desde la ampliación aprobada en 2021. De ese total, alrededor de 219 mil usuarios dejarían de percibir el descuento del 30%, mientras que otros 203 mil perderían la bonificación del 50% aplicada sobre el consumo de gas. El impacto sería especialmente fuerte en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la Zona Este (donde se concentran más de 383 mil familias afectadas), además de unas 38 mil en San Rafael.

La quita del beneficio también tendría consecuencias directas en las facturas. Quienes hoy cuentan con un descuento del 30% podrían sufrir aumentos cercanos al 43% en el componente de gas, mientras que los usuarios que acceden al subsidio del 50% pasarían prácticamente a pagar el doble por ese concepto.

Sin embargo, el proyecto contempla una vía alternativa para conservar asistencia estatal. En caso de aprobarse la reforma, las familias podrán solicitar su incorporación al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema destinado a sectores con menores ingresos. Para acceder, deberán acreditar ingresos mensuales inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales (CBT).

El debate en el recinto está previsto para el miércoles 20 de mayo y podría redefinir el esquema de subsidios energéticos en gran parte del país. En Mendoza, la discusión genera preocupación por el fuerte impacto económico que tendría sobre miles de hogares en plena temporada de bajas temperaturas.