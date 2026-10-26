Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios y confirmó qué pasará con los descuentos del gas en Mendoza

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 26 de octubre la reglamentación del nuevo régimen de Zona Fría, mediante el Decreto 1266/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida establece cómo se aplicarán los cambios introducidos por la Ley 27.828, que modificó el sistema de descuentos en las facturas del gas y dejó fuera del beneficio territorial ampliado a 17 departamentos de Mendoza.

La nueva normativa no introduce una eliminación adicional de subsidios, sino que organiza la implementación de las modificaciones aprobadas por ley. En este escenario, Malargüe continuará recibiendo el beneficio por su ubicación geográfica, mientras que los usuarios de los restantes departamentos deberán cumplir determinados requisitos para acceder a bonificaciones focalizadas.

Qué pasará con los descuentos de Zona Fría en Mendoza

El régimen anterior, ampliado en 2021, permitía que usuarios residenciales de toda Mendoza accedieran a descuentos en sus facturas de gas por encontrarse dentro de las zonas consideradas frías.

Sin embargo, la Ley 27.828 modificó ese esquema y mantuvo el beneficio territorial para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Esto significa que los usuarios de los otros 17 departamentos mendocinos ya no tendrán garantizado el descuento automático por su lugar de residencia.

No obstante, el nuevo marco normativo contempla una alternativa para determinados hogares: una bonificación adicional por Zona Fría, vinculada al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta asistencia se aplicará sobre los consumos base de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes de aquellos usuarios residenciales que cumplan con las condiciones establecidas.

Por lo tanto, perder el beneficio territorial no implica necesariamente quedar excluido de todos los subsidios al gas.

Cómo funcionará el nuevo régimen de subsidios

El Decreto 1266/2026 establece que la Secretaría de Energía de la Nación será la autoridad de aplicación del sistema y tendrá a su cargo la determinación de las compensaciones y bonificaciones.

Además, modifica la administración de los recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Las compensaciones se abonarán directamente a las empresas proveedoras, mientras que las distribuidoras deberán aplicar los descuentos correspondientes a los usuarios finales y proporcionar la información necesaria para calcularlos.

El financiamiento continuará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural, conforme a las condiciones previstas por la legislación.

Otro punto importante es que el Gobierno derogó el Decreto 486/2021, que reglamentaba la ampliación del régimen de Zona Fría implementada durante la gestión de Alberto Fernández.

Cuándo se reflejarán los cambios en las facturas

Aunque el decreto entró en vigencia este lunes, todavía no puede determinarse únicamente a partir de esta norma en qué factura se reflejarán las modificaciones para cada usuario.

La implementación dependerá de los procedimientos operativos, las disposiciones complementarias y la aplicación de las bonificaciones por parte de las empresas prestadoras.

En definitiva, el nuevo esquema establece dos situaciones diferentes para Mendoza: Malargüe conserva el descuento territorial de Zona Fría, mientras que los hogares de los otros 17 departamentos deberán reunir las condiciones del sistema focalizado para acceder a la bonificación adicional.