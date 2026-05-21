Zona fría: cuántos mendocinos se verán afectados por la quita del subsidio de gas

En una sesión marcada por la tensión y el debate en torno al equilibrio fiscal y el costo de la energía, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que recorta de manera drástica el régimen de Zona Fría. La iniciativa, que obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, avanza ahora hacia el Senado con el objetivo del Gobierno nacional de lograr su sanción definitiva antes del inicio formal del invierno.

El impacto de esta reforma en la provincia de Mendoza será masivo. De acuerdo con los datos técnicos y los registros de usuarios residenciales, unos 420.000 hogares mendocinos se verán afectados por la eliminación del beneficio automático que atenuaba el valor de las facturas de gas por redes.

El nuevo mapa del subsidio: solo Malargüe queda a salvo

El proyecto aprobado en la Cámara Baja propone dar marcha atrás con la ampliación del esquema que se había sancionado en 2021 (Ley 27.637) y regresar a los límites geográficos históricos del fondo fiduciario. Bajo este nuevo marco legal:

Malargüe es el único departamento de Mendoza que conservará el subsidio por Zona Fría de forma automática, al estar considerado dentro de la región patagónica original debido a sus condiciones climáticas extremas.

La decisión afectará al Gran Mendoza, al Valle de Uco y a la Zona Este, donde se concentran alrededor de 383.000 familias que dejarán de percibir el subsidio, además de unas 38 mil en San Rafael.

Factura

El impacto en las facturas se sentirá con fuerza: quienes hasta el momento percibían una bonificación del 30% experimentarán una suba del 43% en el costo del fluido. La situación será todavía más compleja para los hogares que contaban con un descuento del 50%, ya que verán duplicarse el monto final de ese componente de la tarifa.