Zona de Control Unificado: Mendoza y San Luis coordinarán controles en el límite de Desaguadero

Este martes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par de San Luis, Claudio Poggi, firmaron un acuerdo para poner en marcha una Zona de Control Unificado en la zona limítrofe entre ambas provincias, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito. La firma se realizó en Desaguadero, donde ambos mandatarios difundieron detalles del acuerdo.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

En ese sentido, Cornejo afirmó que la medida “va a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones delictivas y reforzar los controles” en la zona limítrofe. Además, precisó que el dispositivo contempla la presencia conjunta de fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones y la creación de un centro de monitoreo integrado.

Según detalló el mandatario mendocino, el sistema unificará alertas tecnológicas, cámaras de vigilancia y seguimiento en tiempo real para supervisar con mayor eficacia el tránsito de personas, vehículos y mercaderías. El esquema incluirá puestos de control unificados en las rutas que conectan ambas provincias.

Por su parte, Poggi definió la iniciativa como una “zona unificada de control policial” que busca “optimizar recursos y fortalecer la prevención del delito con mayor coordinación entre fuerzas de seguridad”. En ese sentido, sostuvo que la articulación entre provincias “permite coordinar acciones y cuidar a nuestras comunidades”.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

El acuerdo se enmarca en el Plan Regional de Seguridad impulsado en 2024 por Mendoza junto a San Luis y San Juan, una estrategia orientada a consolidar políticas comunes frente a problemáticas delictivas que exceden los límites territoriales.

Con la firma, ambas provincias avanzan en un esquema de cooperación destinado a mejorar la respuesta operativa en una zona clave para el tránsito y la actividad económica regional.