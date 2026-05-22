“Zambrano” el spin-off de El Encargado que llevará la sátira al mundo judicial

El universo de El Encargado seguirá creciendo. Disney+ confirmó el desarrollo de Zambrano, el primer spin-off argentino derivado de la exitosa serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que tendrá a Gabriel Goity como protagonista en el papel del abogado Matías Zambrano.

La nueva ficción ya inició su rodaje y tiene previsto estrenarse en 2027. La producción estará nuevamente a cargo de Pampa Films y contará con Martín Hodara en la dirección, mientras que Guillermo Francella participará como productor ejecutivo.

A diferencia de El Encargado, centrada en la vida dentro de un edificio y en las maniobras de Eliseo, el personaje interpretado por Francella, la nueva serie trasladará la historia al ámbito judicial argentino. La trama buscará profundizar en las zonas grises del poder, la corrupción y los dilemas éticos a través de una comedia negra con un tono más áspero y crítico.

Según adelantaron desde la producción, el personaje de Zambrano mostrará una faceta más compleja y oscura. La sinopsis oficial lo describe como un abogado exitoso en lo profesional pero atravesado por fuertes conflictos personales y familiares.

Goity aseguró que la serie tendrá un perfil “más polémico” y adelantó que el foco estará puesto en tribunales, jueces y estructuras de poder, dejando atrás el microclima de los consorcios que definió a la serie original.

La apuesta marca además un paso importante para la industria audiovisual argentina, ya que se trata de la primera expansión formal de una ficción nacional de Disney+ hacia un universo compartido. El crecimiento de la franquicia llega después del éxito de las primeras temporadas de El Encargado, que se consolidó como una de las producciones argentinas más vistas en streaming.