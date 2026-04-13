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“Zambrano”: el personaje de Gabriel Goity toma el control en el spin-off de El Encargado

El actor argentino se pone al frente de una nueva serie que expande la exitosa ficción y pone el foco en uno de sus personajes más complejos.

El universo de El Encargado sigue creciendo y suma una nueva historia: Zambrano”, el primer spin-off de la serie, que estará protagonizado por Gabriel Goity. La producción ya comenzó su rodaje y promete explorar en profundidad a uno de los personajes más recordados de la ficción original.

En esta nueva propuesta, Goity retoma su papel como Matías Zambrano, un abogado penalista exitoso en lo profesional, pero con una vida personal caótica. La serie se centrará en ese contraste, mostrando tanto su desempeño en el mundo judicial como sus conflictos más íntimos.

A diferencia de su rol secundario en la historia protagonizada por Guillermo Francella, aquí el personaje pasa al frente de la escena, con una narrativa que profundiza en su lado más oscuro, pero sin perder el tono de comedia negra característico de la saga.

La serie mantiene el sello creativo de sus creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, y contará con producción de Pampa Films, lo que garantiza continuidad estética y narrativa con la ficción original.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada de estreno, se espera que “Zambrano” llegue a Disney+ en 2027, consolidando a El Encargado como una de las franquicias más fuertes de la producción argentina reciente.

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