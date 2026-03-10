YPF subió el precio de la nafta: ¿cuánto cuesta llenar el tanque en Mendoza?

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual impacta de lleno en el mercado internacional del petróleo, este martes YPF volvió a aumentar los precios de la nafta. De este modo, en las estaciones de servicio de Mendoza el litro de súper pasó de $1.727 a $1.759, lo que representa una suba cercana al 2% y se suma a los incrementos que la compañía viene aplicando de manera escalonada desde el fin de semana.

Este nuevo incremento se suma a otro que se había aplicado durante la noche del domingo, cuando el litro de súper pasó de $1.707 a $1.727. Con la nueva actualización de este martes, el precio volvió a subir y ya supera los $1.750 en varias estaciones. De acuerdo con los valores registrados en las pizarras, la nafta premium Infinia pasó de $1.907 a $1.927, mientras que el Diesel 500 subió de $1.834 a $1.855 y la Infinia Diesel de $1.947 a $1.950.

Tras esta serie de aumentos, y con la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar en Medio Oriente, el CEO de YPF, Horacio Martín, aseguró que la empresa no prevé “cimbronazos” en los precios, aunque anticipó que los combustibles continuarán ajustándose según la evolución de los costos. “No tuvimos todavía un impacto en el precio, pero vamos a ir aumentando la nafta y el gasoil a medida que nos vaya afectando en la estructura de costos”, sostuvo.

Sin embargo, pese a su intención de llevar tranquilidad, Martín dejó una advertencia: “Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy. Si vos creés que las cosas van a ir aumentando, cargá antes“.

Un dato que resalta es que en los últimos tres meses el precio de la nafta ha subido (de manera acumulada) por encima de la inflación. En ese periodo de tiempo, el litro de nafta súper pasó de $1.574 a $1.759, lo que representa una suba del 11,8%, mientras que otros combustibles registraron aumentos similares: la Infinia avanzó un 7,1%, el Diesel 500 un 12% y la Infinia Diesel un 6,9%.

El costo de llenar un tanque

Estos ajustes que ha ido sufriendo el precio de la nafta golpea de manera directa e indirecta en el bolsillo de la gente.

Por un lado, quienes se movilizan en vehículo propio han visto como en cuestión de días se encareció el costo del combustible. En este contexto, si se tiene en cuenta que un automóvil mediano tiene un tanque con una capacidad promedio de 55 litros, cargar nafta súper este martes implicó un gasto que supera los $96.000. Ese mismo tanque, el domingo se llenaba con $93.880.

Por otra parte, los aumentos sostenidos en los combustibles también representan una suba en los costos de toda la cadena productiva, los cuales terminan trasladándose a los precios de todos los bienes.

El precio de los combustibles en YPF