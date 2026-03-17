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YPF aumentó la nafta en Mendoza: la súper superó la barrera de los $1.800

En lo que va de marzo, la suba acumulada ya ronda el 9%.

El escenario económico en los surtidores mendocinos volvió a tensarse este martes. En sintonía con un clima de inestabilidad global, la petrolera estatal YPF actualizó sus pizarras, marcando un nuevo incremento que profundiza el golpe al bolsillo para los automovilistas. Con este movimiento, el litro de nafta súper cruzó un umbral simbólico, instalándose por encima de los $1.820.

El factor internacional y el peso en marzo

En lo que va de marzo, la suba acumulada ya ronda el 9%, un porcentaje que los analistas vinculan directamente con la volatilidad del mercado energético internacional. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente sigue presionando el precio del crudo, y ese impacto termina goteando inevitablemente en las estaciones de servicio de la provincia.

Los precios

Tras la actualización de este mrtes, estos son los valores de referencia para quienes necesiten cargar tanque en el Gran Mendoza:

  • Nafta Súper: $1.820
  • Infinia (Premium): $1.985
  • Infinia Diesel: $2.014
  • Diesel 500: $1.926
  • GNC: $659,9 (por m³)

Más allá del costo directo para el automovilista, la preocupación de las consultoras económicas se traslada a la cadena de suministros. El encarecimiento del combustible impacta de forma inmediata en los costos de logística y transporte, un factor que históricamente funciona como combustible para la inflación en alimentos y servicios básicos

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