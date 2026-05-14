YPF aumenta los combustibles y extiende el congelamiento de precios por 45 días

La petrolera estatal YPF aplicará la suba desde este jueves 14 de mayo. El CEO Horacio Marín aseguró que continuarán con el esquema de “buffer” para evitar trasladar de forma abrupta el impacto del petróleo internacional.

La petrolera YPF confirmó un nuevo aumento en el precio de los combustibles. La suba será del 1% y comenzará a regir desde la medianoche de este jueves 14 de mayo en todas las estaciones de servicio del país. Además, la compañía anunció que extenderá por otros 45 días el esquema de congelamiento parcial de precios que viene aplicando desde abril.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, a través de sus redes sociales. Según explicó, la decisión se tomó tras “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Desde la compañía señalaron que continuará vigente el denominado sistema de “buffer de precios”, una herramienta que busca amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del crudo sobre el valor de las naftas y el gasoil.

Qué busca evitar YPF

El esquema fue implementado en medio de la fuerte volatilidad del precio internacional del petróleo, que volvió a superar los US$100 por barril por el conflicto en Medio Oriente. Según explicó Marín, la petrolera decidió no trasladar de manera inmediata todo ese impacto al surtidor.

Para eso, YPF creó una “cuenta compensadora” que permitirá recuperar más adelante parte de los ingresos que la empresa resigna actualmente por mantener los precios contenidos. La intención es evitar saltos bruscos para los consumidores y sostener el nivel de demanda en un contexto económico complejo.

También seguirán los precios diferenciales

Otro de los puntos ratificados por la petrolera es la continuidad del sistema de “micropricing”, mediante el cual se aplican precios diferenciados según zonas geográficas, corredores y franjas horarias. La medida apunta a maximizar rentabilidad y adaptar la estrategia comercial a la dinámica de cada mercado.

Desde que comenzó la escalada internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, los combustibles acumularon subas superiores al 23%. Sin embargo, desde la empresa sostienen que aún existe un desfase respecto al impacto total que debería haberse trasladado a los precios finales.