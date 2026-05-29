YPF ajustó sus precios este viernes: bajó la Súper y subió la Infinia

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse este viernes 29 de mayo en las estaciones de servicio de YPF. Los cambios alcanzaron únicamente a las naftas, mientras que el diésel y el GNC mantuvieron los mismos valores que en los últimos días.

La principal novedad fue la baja en la nafta Súper, que redujo su precio en $6 por litro y pasó de $2.075 a $2.069. En sentido contrario, la nafta Infinia aumentó $7 y quedó en $2.269, marcando así una nueva diferencia entre ambas opciones de carga.

En cuanto a los combustibles diésel, no se registraron modificaciones. El valor de Infinia Diesel continúa en $2.298, mientras que el Diesel común se mantiene en $2.208. El GNC tampoco sufrió cambios y sigue comercializándose a $789.

De esta manera, los valores actualizados en YPF quedaron establecidos de la siguiente manera: Súper $2.069, Infinia $2.269, Infinia Diesel $2.298, Diesel $2.208 y GNC $789.