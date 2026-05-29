Search
Instagram Facebook Twitter
precios ypf
combustibles

YPF ajustó sus precios este viernes: bajó la Súper y subió la Infinia

Las estaciones de servicio de YPF actualizaron este viernes los valores de algunos combustibles. Conocé los valores actualizados.

Los precios de los combustibles volvieron a modificarse este viernes 29 de mayo en las estaciones de servicio de YPF. Los cambios alcanzaron únicamente a las naftas, mientras que el diésel y el GNC mantuvieron los mismos valores que en los últimos días.

La principal novedad fue la baja en la nafta Súper, que redujo su precio en $6 por litro y pasó de $2.075 a $2.069. En sentido contrario, la nafta Infinia aumentó $7 y quedó en $2.269, marcando así una nueva diferencia entre ambas opciones de carga.

En cuanto a los combustibles diésel, no se registraron modificaciones. El valor de Infinia Diesel continúa en $2.298, mientras que el Diesel común se mantiene en $2.208. El GNC tampoco sufrió cambios y sigue comercializándose a $789.

De esta manera, los valores actualizados en YPF quedaron establecidos de la siguiente manera: Súper $2.069, Infinia $2.269, Infinia Diesel $2.298, Diesel $2.208 y GNC $789.

ETIQUETAS:

CombustiblesMendozaypfNaftaprecios

+ Noticias

combustibles

YPF ajustó sus precios este viernes: bajó la Súper y subió la Infinia

Por: Redacción NDI

CULTURA

El Teatro Independencia presenta su cartelera para el fin de semana

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA

La Subsecretaría de Cultura extendió la convocatoria para el ciclo Vacaciones de Invierno 2026

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Llega Zoopalooza: rock, food trucks y conciencia animal

Por: Violeta Díaz Costa

qué se sabe

Crece la preocupación por dos mendocinos detenidos en una misión humanitaria hacia Gaza

Por: Redacción NDI

programa

Mendoza asegurá tener el secreto para evitar que los agresores sexuales reincidan en la cárcel

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter