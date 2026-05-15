YPF adhiere al RIGI: US$ 25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta

YPF presentó este viernes su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con el proyecto LLL Oil. Según se detalló, la iniciativa prevé una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y potenciar las exportaciones de petróleo.

El anuncio fue realizado por el CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien detalló que el proyecto podría generar más de USD 100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil.

A través de un posteo en su cuenta en la red social “X”, Marín detalló que “hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”. Según el ejecutivo, se trata del “programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”.

PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

En su mensaje, Marín buscó remarcar que el anuncio trasciende el impacto económico inmediato y lo presentó como un cambio de escala para la compañía y para la industria energética nacional. “Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa”, afirmó.

En esa línea, agregó que “todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

Finalmente, el titular de YPF planteó cómo la compañía buscará avanzar en esta nueva etapa de expansión. “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia”, sostuvo. “Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, concluyó.