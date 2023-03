Las exportaciones de yerba mate tuvieron un duro golpe este comienzo de año con una caída vertical que provocó el peor primer bimestre en ocho años.

Argentina es el principal productor y exportador mundial de este producto y acapara el 60% del mercado global, Brasil le sigue con el 30% del comercio mundial y Paraguay con el 10% restante. Sin embargo, este comienzo de 2023, en medio de una sequía histórica que derrumbó la producción en valores cercanos al 30%, provocó una baja de las exportaciones pronunciada.

Una dinámica que viene profundizándose en los últimos años debido a las reiteradas crisis climáticas y económicas. Según las estadísticas del Inym (Instituto Nacional de Yerba Mate) y los análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, el año 2023 comenzó con un ritmo bajo de exportaciones, tanto en valor como en cantidades.

Si solamente se tiene en cuenta el mes de enero, se exportaron 0,73 millón de kilogramos de yerba mate, lo que equivale a casi US$ 2 millones a precio FOB, según el Indec. Para los dos primeros meses del año, los ingresos ascienden a US$ 8,77 millones, el nivel más bajo en una década. Recién En 2013 se puede encontrar un valor nominal inferior con US$ 6,38 millones correspondiente a 2,31 millones de kilos.

Durante el primer bimestre se exportaron 3,5 millones de kilos, el número más bajo desde 2016, cuando se exportaron 3,11 millones de kilos. No obstante, el ingreso de dólares fue mayor en enero y febrero de aquel año, con US$9,33 millones.

El informe mensual elaborado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) señaló que durante el mes de febrero de 2023 el volumen de yerba mate elaborada con destino al mercado argentino fue de 19.923.346, mientras que las exportaciones alcanzaron 2.934.824 kilos.

De esta manera, entre ambos destinos (mercado interno y exportaciones), el consumo de yerba mate en febrero totalizó 22.858.170 kilos, cifra que sumada a los 22.925.463 kilos del mes anterior, da como resultado un volumen de salida de molinos de 45.783.633 kilos para el primer bimestre del año.

Con relación a la cosecha, el registro del ingreso de materia prima a los secaderos refiere que durante enero se procesaron 9.506.563 kilos de hoja verde y en febrero 13.846.919 kilos, totalizando 23.353.483 para los dos primeros meses del año.

Finalmente, los precios FOB promedio por kilo de yerba despachado se ubicaban en 2,20 dólares por kilo en 2022. En el primer bimestre de 2023, los envíos externos reflejaron un precio FOB de exportación de 2,50 dólares por kilogramo, lo que representa una suba de precios relativa del 14%.