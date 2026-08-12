“Ya vas a ver lo que te va a pasar”: la escena que llevó a la familia de Walter Bento nuevamente ante la Justicia

El denominado “clan Bento” suma un nuevo capítulo judicial, esta vez por un episodio de amenazas y violencia ocurrido en la vía pública que tuvo como denunciante al abogado y periodista Jorge Caloiro. La esposa del exjuez federal, Marta Isabel Boiza, y uno de sus hijos, Nahuel Agustín Bento Boiza, deberán afrontar una nueva instancia penal luego de que la Fiscalía solicitara formalmente la audiencia de acusación, paso previo al eventual juicio oral y público.

El propio Caloiro dio a conocer la novedad a través de sus redes sociales. “La esposa del ex juez federal Walter Bento, Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel Bento, a juicio por amenazas y lesiones en mi contra”, publicó.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, conducida por el fiscal Oscar Sergio Malla, que consideró concluida la etapa de investigación y avanzó con el pedido de audiencia de acusación contra ambos imputados.

La esposa del ex juez federal Walter Bento, Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel Bento, a juicio por amenazas y lesiones en mi contra. — jorge caloiro (@jcaloiro) August 11, 2026

El episodio que originó la causa ocurrió el 13 de julio de 2024, cerca de las 21.15, en el Palmares Open Mall. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Caloiro se encontraba caminando junto a su esposa y su hija cuando habría sido interceptado por Marta Boiza.

De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer habría realizado un gesto señalándose los ojos y luego le habría manifestado al periodista: “Ya vas a ver lo que te va a pasar”. Para la investigación, esa conducta habría constituido un acto de intimidación y amenaza.

El expediente también contempla una acusación relacionada con lesiones, en el marco del episodio denunciado por Caloiro, por lo que ahora la Justicia deberá avanzar con la instancia de acusación y determinar la eventual elevación de la causa a juicio.

Un nuevo frente judicial para la familia Bento

El nuevo proceso se produce después del histórico megajuicio contra Walter Bento, que terminó con una condena a 18 años de prisión para el exjuez federal por delitos vinculados con hechos de corrupción.

En ese mismo proceso, Marta Boiza y Nahuel Bento Boiza también fueron condenados por delitos de carácter patrimonial.

Sin embargo, la causa que ahora los lleva nuevamente ante la Justicia es independiente de aquel expediente y tiene como eje un episodio ocurrido en un espacio público de Mendoza, a partir de la denuncia presentada por Caloiro.

La audiencia de acusación será una instancia determinante para el futuro de la investigación. Allí se definirá el alcance de la acusación contra Boiza y su hijo y, de avanzar el proceso, el expediente quedará encaminado hacia un eventual juicio oral y público.