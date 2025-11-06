Ya tiene fecha de reinicio el juicio por la muerte de Diego Maradona: ¿cuándo se reanuda?

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dispuso que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026, luego de que en mayo pasado se anulara el proceso anterior por las filtraciones del documental Justicia Divina, en el cual estaba involucrada la magistrada Julieta Makintach, quien estaba a cargo del proceso judicial. La decisión fue tomada por los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig.

Además, los jueces rechazaron el pedido del neurocirujano Leopoldo Luque de ser juzgado por un jurado popular y ratificaron la acusación de homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Antes del inicio del debate, los magistrados convocaron a una audiencia preliminar para el 12 de noviembre, donde se definirán los acuerdos probatorios, la lista de testigos y los aspectos técnicos del proceso, que se desarrollará en los tribunales ubicados en Ituzaingó 340, en San Isidro.

En paralelo, se confirmó que el juicio por jurados a la enfermera Dahiana Madrid se realizará de forma independiente, al no estar comprendido en las nulidades que afectaron el expediente principal. Ese debate se llevará a cabo en el TOC N°3 una vez concluido el proceso central.

El tribunal desestimó además los planteos de inconstitucionalidad y “cosa juzgada” presentados por las defensas, entre ellas las de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora médica Nancy Forlini. Según resolvieron los jueces, esas cuestiones “ya fueron sustanciadas y resueltas” y no corresponde abrir una nueva instancia de debate.

El juicio buscará determinar las responsabilidades penales por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del country San Andrés, en Benavídez, a causa de una insuficiencia cardíaca y un edema de pulmón. En el nuevo proceso serán juzgados nuevamente Luque, Cosachov, Díaz, Perroni, Almirón, Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna, mientras que entre los testigos figuran Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda y las hermanas del ídolo.

¿Cuál es la situación de la jueza Julieta Makintach?

La magistrada enfrenta un jury de enjuiciamiento, el cual dará inicio este jueves en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Makintach enfrenta acusaciones por haber participado en un documental sobre el juicio por la muerte del astro argentino, motivo por el cual fue apartada del caso. El proceso se desarrollará en el edificio “Alberto Balestrini“.

La jueza fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.