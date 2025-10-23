Ya se vende el inyectable nacional para adelgazar que cuesta menos de la mitad que el Ozempic

El medicamento Dutide (Semaglutida) se convirtió en la nueva alternativa argentina para quienes buscan perder peso o controlar la diabetes tipo 2. De industria nacional y aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), este inyectable ya se encuentra disponible en farmacias de Mendoza y cuesta menos de la mitad que sus equivalentes importados, el Wegovy y el Ozempic.

Según explicó Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, el Dutide representa una opción más accesible tanto por su valor como por su disponibilidad. “El Dutide, que es nacional, cuesta $136.219 en su versión de 1 miligramo y trae cuatro jeringas prellenadas”, detalló. En comparación, el Wegovy alcanza los $296.000 en su dosis más baja (0,25 mg) y supera los $700.000 en la presentación de 2 mg.

Cucchi aclaró además que no todas las obras sociales o prepagas cubren estos tratamientos, aunque algunas lo hacen si el paciente cumple con determinados requisitos clínicos. “El Wegovy, por ejemplo, no lo reconoce directamente, pero puede incluirlo si está dentro de un plan aprobado para un tratamiento específico”, señaló.

El tratamiento con este tipo de medicamentos se realiza de manera progresiva, con un aumento gradual de la dosis hasta alcanzar el nivel de mantenimiento. En el caso del Wegovy, el gasto total durante los primeros cinco meses asciende a unos $2.396.000, según el esquema oficial que va desde los 0,25 mg hasta los 2,4 mg.

Por su parte, el Dutide sigue un patrón similar pero con valores mucho más bajos. La dosis de 0,25 mg cuesta $104.720, la de 0,5 mg $120.420 y la de 1 mg $136.219, todas con cuatro jeringas por caja. De esta forma, el costo estimado de los primeros cinco meses de tratamiento ronda los $598.000, casi una cuarta parte del valor del Wegovy.

El lanzamiento del Dutide marca un paso importante en la producción farmacéutica nacional, ofreciendo una alternativa más económica para quienes necesitan este tipo de tratamientos y ampliando el acceso a una medicación que, hasta ahora, estaba reservada a pocos bolsillos.