Ya se pueden adquirir las entradas para cada jornada de la Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿cuánto cuestan y cómo comprarlas?

Luego de que la Municipalidad de Godoy Cruz confirmara el Line Up de la 18° Fiesta Provincial de la Cerveza, la cual se llevará a cabo entre el 5 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, el pasado viernes salieron a la venta los abonos -cuyo valor era de $60.000- para asistir a las tres jornadas que dura la Fiesta. Sin embargo, éstos rápidamente se agotaron, por lo que quienes quisieran concurrir deberían esperar a que se habilite la compra de entradas para cada día en particular.

Finalmente, esa espera terminó. Ya se puede acceder a la preventa de entradas para cada una de las jornadas, las cuales tienen un valor de $30.000. Cabe destacar que la compra se realiza a través de la plataforma Passline y se podrá pagar con tarjeta de crédito de todos los bancos y con Mercado Crédito (sin tarjeta) en hasta 3 cuotas si interés. Además, también se cobra un “cargo por servicio”, cuyo valor es de $4.500.

Por otro lado, en la plataforma también se pueden adquirir los tickets de estacionamiento para cada uno de los días que dura el festival. El valor diario es de $15.000.

Si bien desde la organización del evento habían publicado varios combos promocionales para cada uno de los días (“Combo amigos” – por 3 entradas a $81.000-, “Combo familia” -por 4 entradas a $105.000-, y “Combo Fiesta” -por 6 entradas a $150.000-), éstos rápidamente se agotaron, por lo que la única alternativa es comprar las entradas de manera regular.

La grilla del evento

Viernes 5 de diciembre: el primer día de la Fiesta estará dominada por la cumbia villera y el cuarteto con la presencia destacada de Damas Gratis y La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo.

Sábado 6 de diciembre: el segundo día dará paso al rock, , con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela.

Domingo 7 de diciembre: para el cierre del evento será el turno del trap y la música urbana. El broche de oro estará a cargo de Cazzu, quien compartirá escenario con Molotov y La Konga. Además, se sumará DJ Mami.

Espacio para bandas mendocinas

La Fiesta Provincial de la Cerveza, como cada año, dará lugar a bandas locales. En ese contexto, cabe destacar que todavía se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas mendocinas.

Quienes deseen formar parte del evento, deberán presentar su propuesta hasta el 3 de noviembre inclusive. Así, podrán hacerlo mediante un formulario online.

Es importante aclarar que, los grupos interesados deberán ser mendocinos y contar con canciones de autoría propia. Además, no podrán participar quienes ya lo hayan hecho en la edición 2024.